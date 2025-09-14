Gp Violanews: i vostri tre preferiti in Fiorentina-Napoli

Al via la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Come sempre il primo classificato si aggiudicherà 20 punti, il secondo 12, il terzo 9 e poi 5, 3 e 1 rispettivamente per quarto quinto e sesto classificato. Anche quest'anno ai vostri punti verranno aggiunti i 20 di un giornalista, scelto tra coloro che seguono abitualmente la Fiorentina. A dare i 20 punti per Fiorentina-Napoli è la Voce violaDavid Guetta che ha assegnato 12 punti a De Gea, 6 a Fazzini e 2 a Gosens.