La classifica

Gp Violanews: i vostri tre preferiti in Fiorentina-Napoli

Parte il 13° Gran Premio Violanews: chi sarà il vincitore in questa stagione dopo il trionfo di Kean?
Al via la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Come sempre il primo classificato si aggiudicherà 20 punti, il secondo 12, il terzo 9 e poi 5, 3 e 1  rispettivamente per quarto quinto e sesto classificato. Anche quest'anno ai vostri punti verranno aggiunti i 20 di un giornalista, scelto tra coloro che seguono abitualmente la Fiorentina. A dare i 20 punti per Fiorentina-Napoli è la Voce violaDavid Guetta che ha assegnato 12 punti a De Gea, 6 a Fazzini e 2 a Gosens.

Classifica

—  

De Gea33
Mandragora25
Gosens24
Pongracic22
Fagioli12
Dodo12
Piccoli9
Fazzini2
Ranieri1
Gudmundsson0
Viti0
Comuzzo0
Sohm0
Kean0
Ndour0
Parisi0
Mari0

Albo d'oro

—  

2024/25Moise Kean
2023/24Pietro Terracciano
2022/23Giacomo Bonaventura
2021/22Lucas Torreira
2020/21Dusan Vlahovic
2019/20Gaetano Castrovilli
2018/19non assegnato per campionato insufficiente
2017/18Davide Astori (alla memoria)
2016/17Federico Chiesa
2015/16Borja Valero
2014Stefan Savic
2013Borja Valero

