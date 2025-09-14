Gp Violanews: i vostri tre preferiti in Fiorentina-Napoli

Al via la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Come sempre il primo classificato si aggiudicherà 20 punti, il secondo 12, il terzo 9 e poi 5, 3 e 1 rispettivamente per quarto quinto e sesto classificato. Anche quest'anno ai vostri punti verranno aggiunti i 20 di un giornalista, scelto tra coloro che seguono abitualmente la Fiorentina. A dare i 20 punti per Fiorentina-Napoli è la Voce violaDavid Guetta che ha assegnato 12 punti a De Gea, 6 a Fazzini e 2 a Gosens.
|De Gea
|33
|Mandragora
|25
|Gosens
|24
|Pongracic
|22
|Fagioli
|12
|Dodo
|12
|Piccoli
|9
|Fazzini
|2
|Ranieri
|1
|Gudmundsson
|0
|Viti
|0
|Comuzzo
|0
|Sohm
|0
|Kean
|0
|Ndour
|0
|Parisi
|0
|Mari
|0
|2024/25
|Moise Kean
|2023/24
|Pietro Terracciano
|2022/23
|Giacomo Bonaventura
|2021/22
|Lucas Torreira
|2020/21
|Dusan Vlahovic
|2019/20
|Gaetano Castrovilli
|2018/19
|non assegnato per campionato insufficiente
|2017/18
|Davide Astori (alla memoria)
|2016/17
|Federico Chiesa
|2015/16
|Borja Valero
|2014
|Stefan Savic
|2013
|Borja Valero
