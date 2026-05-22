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SONDAGGIO VN – La Curva Fiesole contesta, voi siete d’accordo?

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La Curva Fiesole contesta la squadra. Voi siete d'accordo?
Redazione VN

Questa mattina Firenze si è risvegliata con la città tappezzata di striscioni contro i giocatori viola. La Curva Fiesole, in attesa della partita di questa sera, ha mostrato tutto il suo malcontento per questa stagione deludente. (LA CONTESTAZIONE)

Per adesso, allenatore e società non menzionati. Voi siete d'accordo con questa presa di posizione del tifo organizzato?

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