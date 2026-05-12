SONDAGGIO VN – Chi riscattereste fra Solomon, Harrison e Rugani?

Fabio Paratici deve scegliere chi tenere nella rosa della Fiorentina fra Solomon, Harrison e Rugani. Cosa fareste voi?

Se per Fabbiane Brescianini con la salvezza matematica è già scattato l'obbligo di riscatto, ci sono ancora tre calciatori che possono essere riscattati o meno dalla società viola. Se per Rugani l'obbligo deriva anche dalle presenze in campo per oltre 45 minuti, per gli altri due la scelta di Paratici è libera. Cosa vi sentite di consigliare al DS viola in merito? Ditecelo votando al nostro sondaggio.