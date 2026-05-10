Con la salvezza aritmeticamente ottenuta oggi, Giovanni Fabbian è ufficialmente un giocatore di proprietà della Fiorentina. Grazie al punto conquistato dalla Fiorentina contro il Genoa è scattato l'obbligo di riscatto pattuito dalla società viola a gennaio con il Bologna.
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Fabbian è ufficialmente della Fiorentina. Il costo del riscatto dal Bologna
Rendimento non all'altezza—
Arrivato nello scorso mercato invernale in prestito oneroso dal club felsineo per 1,5 milioni, con la maglia viola è sceso in campo tredici volte in Serie A, una in Coppa Italia e sei in Conference League, senza mai andare a segno. In campionato solo tre volte dal 1' (contro Napoli, Verona e Lazio), lo si è visto con maggiore continuità in Conference dove non ha giocato dall'inizio solo nella gara di ritorno contro il Crystal Palace. Sebbene il suo rendimento sia stato molto al di sotto delle aspettative e la posizione in campo ancora tutta da decifrare, la Fiorentina si impegna a completare il suo acquisto a titolo definitivo.
Quanto costa il riscatto di Fabbian—
Il prezzo del riscatto di Fabbian da parte della Fiorentina è di circa 14 milioni di euro che portano l'investimento complessivo del club oltre la soglia dei 15. Una cifra importante per il prodotto del vivaio dell'Inter, che si legherà ai viola fino al 30 giugno 2030 con un contratto da circa 1,5 milioni.
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