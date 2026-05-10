Fabbian è ufficialmente della Fiorentina. Il costo del riscatto dal Bologna

Rendimento non all'altezza

Arrivato nello scorso mercato invernale in prestito oneroso dal club felsineo per 1,5 milioni, con la maglia viola è sceso in campo tredici volte in Serie A, una in Coppa Italia e sei in Conference League, senza mai andare a segno. In campionato solo tre volte dal 1' (contro Napoli, Verona e Lazio), lo si è visto con maggiore continuità in Conference dove non ha giocato dall'inizio solo nella gara di ritorno contro il Crystal Palace. Sebbene il suo rendimento sia stato molto al di sotto delle aspettative e la posizione in campo ancora tutta da decifrare, la Fiorentina si impegna a completare il suo acquisto a titolo definitivo.