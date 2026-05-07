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Dal Portogallo: “Catamo nel mirino della Fiorentina, ma quanta concorrenza”

Catamo
Catamo è nel mirino della Fiorentina, ma ci sono moltissimi club sull'ala dello Sporting CP
Redazione VN

Uno degli obiettivi estivi della Fiorentina sarà sicuramente quello di rinforzare la batteria degli esterni. Un reparto rimasto sguarnito l'estate scorsa, e rinforzato solo a gennaio con Solomon ed Harrison. Secondo O'Jogo, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Geny Catamo, ala mozambicana dello Sporting CP.

Concorrenza

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Catamo ha disputato la sua miglior stagione con i lusitani. Un esterno che ha carateristiche perfette per la Premier, e non a caso alcune squadre inglesi lo seguono. Anche Napoli e Atalanta ci pensano. Catamo sarebbe considerato dalla dirigenza viola un giocatore in grado di risollevare la Fiorentina con la sua vivacità. La clausola è di 60 milioni, ma il suo valore si aggira sui 25-30 milioni.

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