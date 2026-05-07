Uno degli obiettivi estivi della Fiorentina sarà sicuramente quello di rinforzare la batteria degli esterni. Un reparto rimasto sguarnito l'estate scorsa, e rinforzato solo a gennaio con Solomon ed Harrison. Secondo O'Jogo, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Geny Catamo, ala mozambicana dello Sporting CP.
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Dal Portogallo: “Catamo nel mirino della Fiorentina, ma quanta concorrenza”
Catamo è nel mirino della Fiorentina, ma ci sono moltissimi club sull'ala dello Sporting CP
Concorrenza—
Catamo ha disputato la sua miglior stagione con i lusitani. Un esterno che ha carateristiche perfette per la Premier, e non a caso alcune squadre inglesi lo seguono. Anche Napoli e Atalanta ci pensano. Catamo sarebbe considerato dalla dirigenza viola un giocatore in grado di risollevare la Fiorentina con la sua vivacità. La clausola è di 60 milioni, ma il suo valore si aggira sui 25-30 milioni.
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