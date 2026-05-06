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Prossimi avversari: se De Rossi salutasse il Genoa, tante le pretendenti. La lista

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Anche il futuro di Daniele De Rossi deve essere ancora scritto: la sua permanenza al Genoa non è affatto scontata
Redazione VN

Anche Daniele De Rossi, come tanti altri tecnici della nostra Serie A, deve decidere il proprio futuro. Il lavoro fatto in questo campionato dall'allenatore romano al Genoa è stato apprezzato da tutti, rossoblù ovviamente in primis. Durante la sua gestione il club ligure non ha più rischiato concretamente la retrocessione, stazionando appena sopra la zona rossa e ottenendo buoni risultati, anche dal punto di vista delle prestazioni.

Come riporta, però, Tuttosport, non è detto che De Rossi resti in sella al Genoa anche la prossima stagione. Questo, anche se la società rossoblù sia già pronta a prolungare il suo contratto fino al 2028. In caso di separazione, l'ex Roma ha la coda davanti casa. Ci sarebbe il Como pronto a prenderlo in caso di addio di Cesc Fabregas, così come il Bologna se Vincenzo Italiano a giugno dovesse dire addio. In seconda battuta, il Torino e pure la Fiorentina.

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