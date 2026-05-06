Prossimi avversari: se De Rossi salutasse il Genoa, tante le pretendenti. La lista

Anche Daniele De Rossi , come tanti altri tecnici della nostra Serie A, deve decidere il proprio futuro. Il lavoro fatto in questo campionato dall'allenatore romano al Genoa è stato apprezzato da tutti, rossoblù ovviamente in primis. Durante la sua gestione il club ligure non ha più rischiato concretamente la retrocessione, stazionando appena sopra la zona rossa e ottenendo buoni risultati, anche dal punto di vista delle prestazioni.

Come riporta, però, Tuttosport, non è detto che De Rossi resti in sella al Genoa anche la prossima stagione. Questo, anche se la società rossoblù sia già pronta a prolungare il suo contratto fino al 2028. In caso di separazione, l'ex Roma ha la coda davanti casa. Ci sarebbe il Como pronto a prenderlo in caso di addio di Cesc Fabregas, così come il Bologna se Vincenzo Italiano a giugno dovesse dire addio. In seconda battuta, il Torino e pure la Fiorentina.