Ex obiettivi: La Juventus segue Senesi, ma lui ha altre idee per l’estate

La Juventus si affaccia al mercato estivo con esigenze ben chiare. Il reparto difensivo andrà rinforzato, e la dirigenza sta seguendo Marcos Senesi. L'argentino era stato accostato alla Fiorentina alcune stagioni fa, ma adesso è uno dei migliori difensori in Premier. L'argentino va in scadenza con il Bournemouth, e non rinnoverà con le Cherries. Il ragazzo, secondo Fabrizio Romano, vuole rimanere in Premier League. Il Tottenham lo ha già contattato, ed in caso di salvezza, sarebbero proprio gli Spurs i più vicini all'exb Feyenoord.