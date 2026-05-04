Il toto-allenatore impazza a Firenze, con la stagione che sta volgendo al termine in casa viola. Paolo Vanoli si sta giocando le sue chances di riconferma, ma i nomi sul tavolo per una sua eventuale successione non mancano. Anche Fabian Hurzeler era stato accostato alla Fiorentina, ma il Brighton, come prevedibile, lo ha blindato. L'ex St.Pauli è uno dei tecnici più innovativi d'Europa, proprio come il Brighton. Secondo il giornalista Florian Plettenberg, i Seagulls hanno rinnovato il contratto di Hurzeler. Il 33enne ha così declinato alcune proposte allettanti, come quella del Bayer Leverkusen.
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La tentazione Hurzeler svanisce. Il Brighton lo blinda con il rinnovo
Fabian Hurzeler rimarrà al Brighton. Nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Fiorentina
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