Nicolò Fagioli è il gioiello della Fiorentina di Fabio Paratici. Il centrocampista viola, nonostante la stagione deludente, è stato uno dei migliori per qualità e continuità. Non a caso, top club come l'Atletico di Madrid avrebbe messo gli occhi su di lui, ma non solo. Anche il Milan di Allegri vorrebbe rinforzare il centrocampo con l'ex Juventus.
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Da Milano: “Così Allegri vuole convincere Nicolò Fagioli a lasciare Firenze”
Il Milan vuole Nicolò Fagioli. Allegri vorrebbe provare a convincere così il giocatore, blindato dalla Fiorentina
Allegri—
Fagioli è molto legato al tecnico toscano che metterebbe sul piatto diverse carte per convincerlo: la prima la vicinanza con Luka Modric, suo idolo. Ma non solo, l'agente di Allegri e lo stesso del giocatore viola. E ciò potrebbe agevolare il tutto.
Fiorentina—
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Paratici vorrebbe blindare Fagioli valutato più dei 19 milioni spesi per acquistarlo. La volontà della Fiorentina è quella di ripartire da Fagioli, ma il Milan farà di tutto per portarlo a Milano.
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