Nicolò Fagioli è il gioiello della Fiorentina di Fabio Paratici. Il centrocampista viola, nonostante la stagione deludente, è stato uno dei migliori per qualità e continuità. Non a caso, top club come l'Atletico di Madrid avrebbe messo gli occhi su di lui, ma non solo. Anche il Milan di Allegri vorrebbe rinforzare il centrocampo con l'ex Juventus.