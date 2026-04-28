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Il futuro di Mourinho è sempre incerto: può restare al Benfica o tornare in Spagna

Il futuro di Mourinho è sempre incerto: può restare al Benfica o tornare in Spagna - immagine 1
Secondo alcuni media lo Special One potrebbe allenare nuovamente in Liga
Redazione VN

No, non ci dovrebbe essere la Fiorentina nel futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese, in attesa di portare al termine la stagione sulla panchina del Benfica, è in fase di riflessione riguardo al suo futuro. Che potrebbe restare ancora a tinte biancorosse, quelle appunto del club guidato da Rui Costa. Tra la società lusitana e lo Special One esiste un accordo, una sorta di clausola, per cui con 3 milioni una delle due parti può decidere di rescindere il contratto entro dieci giorni dall'ultima gara ufficiale disputata.

Anche perché secondo The Athletic a Mourinho starebbe ripensando il Real Madrid di Florentino Perez, che arriva da due annate senza titoli e che vuol tornare quanto prima a vincere. Ma non tutti tra i Blancos sono d'accordo con il presidente. L'ex allenatore di Inter e Roma, restando in Italia, è stato la guida tecnica del Real dal 2010 al 2013, ottenendo sì importanti vittorie ma portando anche tante polemiche. Il contratto di Mourinho col Benfica scade nel giugno 2027.

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