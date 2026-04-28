No, non ci dovrebbe essere la Fiorentina nel futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese, in attesa di portare al termine la stagione sulla panchina del Benfica, è in fase di riflessione riguardo al suo futuro. Che potrebbe restare ancora a tinte biancorosse, quelle appunto del club guidato da Rui Costa. Tra la società lusitana e lo Special One esiste un accordo, una sorta di clausola, per cui con 3 milioni una delle due parti può decidere di rescindere il contratto entro dieci giorni dall'ultima gara ufficiale disputata.
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Il futuro di Mourinho è sempre incerto: può restare al Benfica o tornare in Spagna
Secondo alcuni media lo Special One potrebbe allenare nuovamente in Liga
Anche perché secondo The Athletic a Mourinho starebbe ripensando il Real Madrid di Florentino Perez, che arriva da due annate senza titoli e che vuol tornare quanto prima a vincere. Ma non tutti tra i Blancos sono d'accordo con il presidente. L'ex allenatore di Inter e Roma, restando in Italia, è stato la guida tecnica del Real dal 2010 al 2013, ottenendo sì importanti vittorie ma portando anche tante polemiche. Il contratto di Mourinho col Benfica scade nel giugno 2027.
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