Il futuro di Mourinho è sempre incerto: può restare al Benfica o tornare in Spagna

No, non ci dovrebbe essere la Fiorentina nel futuro di José Mourinho . Il tecnico portoghese, in attesa di portare al termine la stagione sulla panchina del Benfica, è in fase di riflessione riguardo al suo futuro. Che potrebbe restare ancora a tinte biancorosse, quelle appunto del club guidato da Rui Costa . Tra la società lusitana e lo Special One esiste un accordo, una sorta di clausola, per cui con 3 milioni una delle due parti può decidere di rescindere il contratto entro dieci giorni dall'ultima gara ufficiale disputata.

Anche perché secondo The Athletic a Mourinho starebbe ripensando il Real Madrid di Florentino Perez, che arriva da due annate senza titoli e che vuol tornare quanto prima a vincere. Ma non tutti tra i Blancos sono d'accordo con il presidente. L'ex allenatore di Inter e Roma, restando in Italia, è stato la guida tecnica del Real dal 2010 al 2013, ottenendo sì importanti vittorie ma portando anche tante polemiche. Il contratto di Mourinho col Benfica scade nel giugno 2027.