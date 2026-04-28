Ieri le prime voci, oggi la conferma del noto esperto di mercato: Fabio Paratici sarebbe finito nel mirino della Roma

Redazione VN 28 aprile 2026 (modifica il 28 aprile 2026 | 10:14)

Risolta la questione Ranieri-Gasperini, con l'allontanamento dell'ex allenatore della Fiorentina, in casa Roma si progetta il futuro con un nuovo direttore sportivo. Frederic Massara infatti, dovrebbe lasciare la capitale e i Friedkin avrebbero individuato 4 nomi che potrebbero prendere il suo posto. Nella short list di Gasperini ci sarebbe anche Fabio Paratici.

Paratici a Roma — Secondo Gianluca Di Marzio infatti, il direttore sportivo viola sarebbe un nome gradito alla famiglia americana. L'ex Juventus si è legato adesso alla Fiorentina con un contratto di 4 anni e ciò renderebbe tutto più complicato, ma nonostante ciò rimane un'opzione concreta per la società giallorossa.

Non solo — Non solo Paratici. Perché Gasperini avrebbe fatto i nomi di Cristiano Giuntoli, adesso senza squadra, Tony D'Amico dell'Atalanta e Manna del Napoli. Questi ultimi due, come Paratici, sotto contratto quindi non semplici da raggiungere.