Carnevali ha scelto il sostituto di Fabio Grosso offrendo 2 anni di contratto. Paratici ha scelto il futuro allenatore viola?

Fabio Grosso rimane il primo nome per la panchina della Fiorentina. Già nella giornata di ieri, l'allenatore del Sassuolo ha speso parole al miele per Firenze e il club viola: "La Fiorentina è una società che raccoglie tanti consensi. Sono noti i miei rapporti con Paratici, Firenze è una città bellissima".