Fabio Grosso rimane il primo nome per la panchina della Fiorentina. Già nella giornata di ieri, l'allenatore del Sassuolo ha speso parole al miele per Firenze e il club viola: "La Fiorentina è una società che raccoglie tanti consensi. Sono noti i miei rapporti con Paratici, Firenze è una città bellissima".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Carnevali ha scelto, pronti 2 anni di contratto. Grosso si avvicina a Firenze?
calciomercato
Carnevali ha scelto, pronti 2 anni di contratto. Grosso si avvicina a Firenze?
Carnevali ha scelto il sostituto di Fabio Grosso offrendo 2 anni di contratto. Paratici ha scelto il futuro allenatore viola?
Il nome—
Per questo motivo il Sassuolo si sta già muovendo per trovare il sostituto. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Carnevali avrebbe deciso di affidare la panchina a Ignazio Abate.
Contratto—
Allenatore della Juve Stabia, l'ex Milan viene considerato uno dei prospetti migliori per il futuro delle panchine in Italia ma non solo. Il Sassuolo avrebbe offerte 2 anni di contratto. Decisione che avvicina sempre di più Grosso alla Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA