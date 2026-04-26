L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina al Franchi. Queste le sue parole:
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Grosso (conf): “Paratici, i rapporti sono noti. Voci? Orgoglioso ma rispettoso”
altre news
Grosso (conf): “Paratici, i rapporti sono noti. Voci? Orgoglioso ma rispettoso”
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, dopo la partita contro la Fiorentina
Sulla partita—
È stata una partita non facile per entrambe. Quando andiamo sotto i giri facciamo fatica. Giochiamo bene quando diamo ritmo e intensità alla gara. Nel primo tempo non ci siamo riusciti, per merito della Fiorentina. Nella ripresa, invece, siamo usciti meglio.
Sul cambio di Volpato—
Ha un potenziale enorme, grandissimo. Deve dare continuità alla sua gara, troppe volte si spenge e accende. Oggi ho voluto mettere forse fresche, ma abbiamo resistito abbastanza bene agli attacchi viola.
Sulla Fiorentina e i rapporti con Paratici—
Sono noti i miei rapporti con lui. Dopo un anno di pausa mi ha dato la possibilità di allenare. Come ho già detto, sono molto rispettoso delle persone. Parlare del futuro non mi piace. E' una piazza importante, ma per il momento sono voci. Rispetto la mia società, i miei colleghi e la Fiorentina. Il percorso fatto in questi due anni è stato emozionante.
Sulla piazza di Firenze—
Per me Firenze rispolvera ricordi piacevoli, perché qui ho segnato il mio primo gol in Serie A. Io ho iniziato a lavorare con i giovani, per dargli la possibilità di sognare. Poi sono passato ai grandi. La Fiorentina è una società che raccoglie tanti consensi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA