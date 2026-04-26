Il calciatore del Sassuolo, Sebastian Walukiewicz, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
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Walukiewicz (conf): “Vanoli mi ha aiutato tanto. Il nuovo ruolo grazie a lui”
Le parole in conferenza stampa del giocatore del Sassuolo, Sebastian Walukiewicz, al termine della partita del Franchi contro la Fiorentina
Sul ruolo datogli da Vanoli—
E' stato Vanoli a Torino a mettermi terzino e anche qui sto facendo questo. Posso giocare in ogni posizione in difesa.
Su Vanoli—
Il mio rapporto con lui? Mi ha aiutato tanto, perché sono arrivato ultimo giorno di mercato e mi ha cambiato posizione in campo.
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