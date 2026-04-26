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Walukiewicz (conf): “Vanoli mi ha aiutato tanto. Il nuovo ruolo grazie a lui”

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Le parole in conferenza stampa del giocatore del Sassuolo, Sebastian Walukiewicz, al termine della partita del Franchi contro la Fiorentina
Matteo Bardelli Redattore 

Il calciatore del Sassuolo, Sebastian Walukiewicz, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Sul ruolo datogli da Vanoli

—  

E' stato Vanoli a Torino a mettermi terzino e anche qui sto facendo questo. Posso giocare in ogni posizione in difesa.

Su Vanoli

—  

Il mio rapporto con lui? Mi ha aiutato tanto, perché sono arrivato ultimo giorno di mercato e mi ha cambiato posizione in campo.

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