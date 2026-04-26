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Carnevali: “C’è un rapporto speciale con Grosso, può ambire a grandi club”

Carnevali: “C’è un rapporto speciale con Grosso, può ambire a grandi club” - immagine 1
Grosso il nome giusto per la Fiorentina? L'intervento del dirigente del Sassuolo prima del match di campionato
Redazione VN

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Fiorentina:

L'obiettivo è fare più punti che possiamo, stiamo facendo un buon campionato e vogliamo chiuderlo nel modo migliore. Muharemovic? La soddisfazione è quella di aver messo in mostra più giocatori che possono ambire a grandi club. Leggo di accordi già presi con alcuni club, e ci sono alcuni club coi quali ancora non abbiamo parlato. Vogliamo rinforzarci e non è scritto che dobbiamo cedere e cederlo per forza.

Grosso

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Grosso è un allenatore che fa bene dalla stagione scorsa, non solo da questa. Ha possibilità di ambire a grandi club, con lui c'è un rapporto speciale ed è un tecnico di grandissime prospettive.

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