Amoruso: “Vanoli? La proprietà deve capire cosa vuole. Non c’è stato un cambio netto”

"Quella dell'allenatore è una situazione complicata. Credo che la dirigenza, Paratici e la proprietà devono capire cosa vogliono fare l'anno prossimo. Credo che Paratici, comunque, per firmare un contratto così lungo, abbia avuto determinate garanzie. Vanoli? Va ringraziato, ma secondo me non c'è stata un'inversione di tendenza così marcata. Non c'è stato un cambio di rotta netto. Per questo potrebbe essere sostituito".