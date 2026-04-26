Al Franchi si sfidano Vanoli e Grosso, presente e futuro della Fiorentina. Nessuno dei due entusiasma i tifosi, come potrebbe fare Sarri. I giochi non sono fatti, ma il futuro è adesso: la conferma di dell’attuale tecnico dipende non solo dalla salvezza, ormai dietro l’angolo, ma anche da come la Fiorentina si mostrerà in questo finale di stagione contro Roma, Juventus e Atalanta che sprintano per l’Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Non solo salvezza, ecco da cosa dipende la riconferma di Paolo Vanoli”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Non solo salvezza, ecco da cosa dipende la riconferma di Paolo Vanoli”
Vanoli si gioca le sue carte per rimanere a Firenze
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