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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Non solo salvezza, ecco da cosa dipende la riconferma di Paolo Vanoli”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Non solo salvezza, ecco da cosa dipende la riconferma di Paolo Vanoli”

CorFio: “Non solo salvezza, ecco da cosa dipende la riconferma di Paolo Vanoli” - immagine 1
Vanoli si gioca le sue carte per rimanere a Firenze
Redazione VN

Al Franchi si sfidano Vanoli e Grosso, presente e futuro della Fiorentina. Nessuno dei due entusiasma i tifosi, come potrebbe fare Sarri. I giochi non sono fatti, ma il futuro è adesso: la conferma di dell’attuale tecnico dipende non solo dalla salvezza, ormai dietro l’angolo, ma anche da come la Fiorentina si mostrerà in questo finale di stagione contro Roma, Juventus e Atalanta che sprintano per l’Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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