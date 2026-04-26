Nazione su Dodò: “Rinnovo e poi cessioni? La volontà di Paratici e le mosse viola”

Nazione su Dodò

Redazione VN 26 aprile - 06:34

Dodò è arrivato alla Fiorentina nel 2022, lasciandosi alle spalle l’esperienza allo Shakhtar Donetsk segnata anche dal contesto del conflitto tra Russia e Ucraina. Da allora si è integrato a Firenze, ma il suo contratto – in scadenza tra un anno – è ancora al centro di una trattativa in fase di stallo, destinata a entrare nel vivo solo a fine stagione. Anche per lui l’annata è stata complicata, tra infortuni e prestazioni altalenanti, pur mostrando a tratti il suo reale valore.

La volontà del giocatore è chiara: restare e rinnovare. Anche la Fiorentina considera il prolungamento una priorità, sia per puntare su di lui in futuro sia per tutelarne il valore di mercato. Si parla di un possibile accordo intorno ai 2 milioni di euro a stagione più bonus, cifra che permetterebbe al club di rafforzare la propria posizione in caso di offerte, fissando una base di partenza intorno ai 20 milioni.

Nel frattempo, però, conta soprattutto il presente: la sfida contro il Sassuolo e le ultime partite stagionali rappresentano un banco di prova decisivo. Dodò è chiamato a ritrovare continuità e incisività, evitando prestazioni solo sufficienti e tornando a essere un elemento determinante per la squadra. Lo scrive la Nazione.