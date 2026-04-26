CorFio: “Grosso? Firenze ha sbranato allenatori più navigati. Piace a 2 squadre”

L’occasione per il resiliente popolo del Franchi è doppia: smettere di soffrire e dare un’occhiata approfondita a uno degli obiettivi per la panchina che verrà.

La Fiorentina deve percorrere l’ultimo miglio e deve farlo contro Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006 e allenatore in rampa di lancio, seguito con attenzione da Paratici che lo ha lanciato, ma non solo.