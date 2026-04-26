L’occasione per il resiliente popolo del Franchi è doppia: smettere di soffrire e dare un’occhiata approfondita a uno degli obiettivi per la panchina che verrà.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Grosso? Firenze ha sbranato allenatori più navigati. Piace a 2 squadre”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Grosso? Firenze ha sbranato allenatori più navigati. Piace a 2 squadre”
Fabio Grosso non piace solo alla Fiorentina
La Fiorentina deve percorrere l’ultimo miglio e deve farlo contro Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006 e allenatore in rampa di lancio, seguito con attenzione da Paratici che lo ha lanciato, ma non solo.
L’intreccio promette scintille perché sul tecnico del Sassuolo, capace di centrare due promozioni dalla B alla A, ci sono almeno altre due squadre: il Bologna se dovesse perdere Italiano e la Lazio se arrivasse a divorziare da Sarri.
È’ un emergente di qualità, ma Firenze ha sbranato allenatori più navigati di lui. Vanoli ha il vantaggio di conoscere la piazza. Nessuno dei due entusiasma i tifosi, come potrebbe fare Sarri.
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