Nazione rivela: “Thorstvedt sarebbe venuto di corsa alla Fiorentina”

A gennaio la Fiorentina tentò il colpo dal Sassuolo

Redazione VN 26 aprile - 06:44

Inserimenti e gamba. Uno dei temi tattici della partita del Franchi tra Fiorentina e Sassuolo può essere proprio questo. Perché nella mediana delle due squadre ci sono calciatori con caratteristiche precise. Il duello individuato oggi porta alla sfida tra Cher Ndour e Kristian Thorstvedt, elementi che fanno degli inserimenti e dei gol il valore aggiunto delle proprie prestazioni.

Prendete Ndour. Se la stagione della Fiorentina è stata difficilissima, lui si è ritagliato un ruolo significativo, di cres cita costante. Ottimo lavoro di Vanoli e Baldini in Under 21.

Ndour è cresciuto sotto tutti i punti di vista, tanto da diventare un titolare di Fiorentina e Under 21, con la convocazione certa in nazionale maggiore a fine campionato. Fra i pochi sicuri di una conferma anche per la prossima stagione in viola. Di contro Thorstvedt, uno che a gennaio sarebbe venuto di corsa alla Fiorentina. Club viola che non ha mai trovato l'accordo economico col Sassuolo. Per lui 3 gol e 3 assist in stagione. I difensori viola dovranno essere bravi a contenerne i movimenti. Lo scrive la Nazione.