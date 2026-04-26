Gazzetta: “Fagioli non è al top, potrebbe non giocare. Piccoli? Probabile una cosa”

La Fiorentina ormai si è abituata a convivere con l'emergenza: le è capitato spesso nell'ultimo periodo, quando ha dovuto fare a meno del suo punto di riferimento in attacco, Kean. Stavolta però la situazione è ancora più critica, perché se l'azzurro è ancora out, così come Parisi e Fortini, alla lista degli acciaccati si è aggiunto il suo alter ego Roberto Piccoli, che nell'ultimo periodo ha stretto i denti, giocando con le infiltrazioni per non sentire il dolore all'adduttore.