La Fiorentina ormai si è abituata a convivere con l'emergenza: le è capitato spesso nell'ultimo periodo, quando ha dovuto fare a meno del suo punto di riferimento in attacco, Kean. Stavolta però la situazione è ancora più critica, perché se l'azzurro è ancora out, così come Parisi e Fortini, alla lista degli acciaccati si è aggiunto il suo alter ego Roberto Piccoli, che nell'ultimo periodo ha stretto i denti, giocando con le infiltrazioni per non sentire il dolore all'adduttore.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Fagioli non è al top, potrebbe non giocare. Piccoli? Probabile una cosa”
Ieri Vanoli l'ha provato nei titolari per poi sostituirlo con Gudmundsson, il dubbio verrà sciolto solo a poche ore dalla partita ma è più facile che Piccoli parta dalla panchina. Stesso discorso per Robin Gosens, uscito per un affaticamento col Lecce, che dovrebbe lasciare il posto a Balbo.
Non è al top neppure Nicolò Fagioli, ma tra i tre è quello più vicino a una maglia da titolare: se non se la sentirà, toccherà a Fabbian. Il reparto offensivo quindi sarà in versione inedita, con Gud punta centrale e Harrison-Solomon sulle corsie laterali. Per l'islandese, sostituito dopo un'ora a Lecce, sarà l'occasione per mettere sul campo la sua voglia di restare a Firenze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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