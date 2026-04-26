Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Sassuolo:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli: “Il finale è sempre la parte più difficile della scalata, penso al presente”
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Vanoli: “Il finale è sempre la parte più difficile della scalata, penso al presente”
L'intervento di Vanoli nel pre gara sull'emergenza in attacco e sui temi offerti dal confronto col Sassuolo
Stiamo attraversando un periodo di difficoltà soprattutto nel reparto offensivo, ma se siamo arrivati fin qui è stato grazie allo spirito di sacrificio. Sono certo che Gudmundsson saprà darci una mano anche in un ruolo non suo. Ho sempre detto ai ragazzi che quando si scala una montagna il finale è sempre la parte più difficile. Noi siamo concentrati sul presente, il futuro è oggi perché la matematica la si deve ancora raggiungere.
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