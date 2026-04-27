Nicolò Fagioli è una delle poche note positive della stagione viola e a giugno potrebbe lasciare la Fiorentina

Si parla molto di diversi club sulle tracce di Nicolò Fagioli, ma in realtà il giocatore è un pilastro fondamentale per la Fiorentina. La società, insieme a Fabio Paratici, è fermamente intenzionata a continuare a costruire su di lui nel nuovo progetto, salvo il caso in cui arrivino proposte irrinunciabili o cifre decisamente fuori mercato. Non è considerato completamente intoccabile, anche perché nel calcio di oggi nessuno lo è davvero, ma Fagioli resta il punto di riferimento su cui si fonderà la Fiorentina del domani