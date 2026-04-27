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Moretto su Fagioli: “Non è intoccabile, ma cessione solo a una condizione”

Fagioli e Paratici grafica
Nicolò Fagioli è una delle poche note positive della stagione viola e a giugno potrebbe lasciare la Fiorentina
Redazione VN

Negli ultimi giorni club hanno messo gli occhi su Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina è una delle poche note positive della stagione viola e giugno potrebbe finire nel mirino di club come il Milan ma non solo.

Decide Paratici

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Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, Fabio Paratici considera l'ex Juventus un giocatore centrale per il futuro viola. La sua cessione avverrà solo a una condizione:

Le dichiarazioni

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Si parla molto di diversi club sulle tracce di Nicolò Fagioli, ma in realtà il giocatore è un pilastro fondamentale per la Fiorentina. La società, insieme a Fabio Paratici, è fermamente intenzionata a continuare a costruire su di lui nel nuovo progetto, salvo il caso in cui arrivino proposte irrinunciabili o cifre decisamente fuori mercato. Non è considerato completamente intoccabile, anche perché nel calcio di oggi nessuno lo è davvero, ma Fagioli resta il punto di riferimento su cui si fonderà la Fiorentina del domani

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