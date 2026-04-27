Negli ultimi giorni club hanno messo gli occhi su Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina è una delle poche note positive della stagione viola e giugno potrebbe finire nel mirino di club come il Milan ma non solo.
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Moretto su Fagioli: “Non è intoccabile, ma cessione solo a una condizione”
Decide Paratici—
Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, Fabio Paratici considera l'ex Juventus un giocatore centrale per il futuro viola. La sua cessione avverrà solo a una condizione:
Le dichiarazioni—
Si parla molto di diversi club sulle tracce di Nicolò Fagioli, ma in realtà il giocatore è un pilastro fondamentale per la Fiorentina. La società, insieme a Fabio Paratici, è fermamente intenzionata a continuare a costruire su di lui nel nuovo progetto, salvo il caso in cui arrivino proposte irrinunciabili o cifre decisamente fuori mercato. Non è considerato completamente intoccabile, anche perché nel calcio di oggi nessuno lo è davvero, ma Fagioli resta il punto di riferimento su cui si fonderà la Fiorentina del domani
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