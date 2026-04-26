La Fiorentina vuole costruire il proprio futuro attorno a Nicolò Fagioli, considerato ormai un punto fermo del centrocampo sia per il presente sia per la prossima stagione. Il club viola è deciso a blindarlo e renderlo incedibile, nonostante le insistenti voci di mercato. Tra le squadre più interessate c’è il Milan, dove Massimiliano Allegri ha sempre nutrito grande stima per il giocatore, al punto da aver contribuito al suo approdo a Firenze nel 2025.
La Nazione
Nazione: “Fagioli, 2 club interessati. La Fiorentina accetta solo cifre indecenti”
L’interesse dei rossoneri nasce anche dalla necessità di rafforzare il centrocampo in vista della prossima Champions League, vedendo in Fagioli un possibile erede di Luka Modrić. A questo si aggiunge l’attenzione internazionale, con l’Atletico Madrid di Diego Simeone pronto a inserirsi. Il centrocampista piacentino è quindi al centro di diverse strategie di mercato, grazie alla sua crescita e alle qualità dimostrate in stagione.
Nonostante ciò, il presente di Fagioli resta focalizzato sulla Fiorentina, a partire dalla sfida contro il Sassuolo e nelle ultime partite di campionato. Dopo un inizio complicato con Stefano Pioli, è riuscito a emergere sotto la guida di Paolo Vanoli, adattandosi al ruolo di regista e contribuendo in modo decisivo alla salvezza della squadra con 3 gol e 3 assist. La Fiorentina non intende privarsene, se non davanti a un’offerta eccezionale, valutata intorno ai 40 milioni, cifra che riflette il suo ritorno ai vertici come giovane talento del calcio italiano. Lo scrive la Nazione.
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