Nazione: “Fagioli, 2 club interessati. La Fiorentina accetta solo cifre indecenti”

La Fiorentina vuole costruire il proprio futuro attorno a Nicolò Fagioli, considerato ormai un punto fermo del centrocampo sia per il presente sia per la prossima stagione. Il club viola è deciso a blindarlo e renderlo incedibile, nonostante le insistenti voci di mercato. Tra le squadre più interessate c’è il Milan, dove Massimiliano Allegri ha sempre nutrito grande stima per il giocatore, al punto da aver contribuito al suo approdo a Firenze nel 2025.