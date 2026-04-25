Fiorentina, tra rivoluzione e conferme: il nodo è il mercato

La Repubblica riflette sul futuro viola: meglio rivoluzione o continuità? Il mercato sarà decisivo per il progetto.

Secondo quanto analizzato da La Repubblica, in casa Fiorentina il dibattito sul futuro è già entrato nel vivo, andando ben oltre la sfida imminente contro il Sassuolo e concentrandosi sulle scelte strutturali che segneranno la prossima stagione.

Al centro delle discussioni c’è la figura dell’allenatore , con il caso legato a Paolo Vanoli che continua a far parlare. Tuttavia, il vero nodo resta il mercato: prima di decidere chi guiderà la squadra, è fondamentale chiarire quale direzione intenda prendere il club. Continuare con l’attuale ossatura o avviare una rivoluzione quasi totale dopo una stagione deludente?

Secondo il quotidiano, la Fiorentina può però contare su alcune certezze da cui ripartire. Tra queste David De Gea, considerato un punto fermo imprescindibile, e Nicolò Fagioli, il cui valore in cabina di regia lo rende difficilmente sostituibile. Restano invece più aperte le valutazioni su Dodò e Moise Kean, entrambi al centro di riflessioni tra rinnovi complicati e rendimento altalenante.