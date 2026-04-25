Secondo quanto analizzato da La Repubblica, in casa Fiorentina il dibattito sul futuro è già entrato nel vivo, andando ben oltre la sfida imminente contro il Sassuolo e concentrandosi sulle scelte strutturali che segneranno la prossima stagione.
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Fiorentina, tra rivoluzione e conferme: il nodo è il mercato
Al centro delle discussioni c’è la figura dell’allenatore, con il caso legato a Paolo Vanoli che continua a far parlare. Tuttavia, il vero nodo resta il mercato: prima di decidere chi guiderà la squadra, è fondamentale chiarire quale direzione intenda prendere il club. Continuare con l’attuale ossatura o avviare una rivoluzione quasi totale dopo una stagione deludente?
Secondo il quotidiano, la Fiorentina può però contare su alcune certezze da cui ripartire. Tra queste David De Gea, considerato un punto fermo imprescindibile, e Nicolò Fagioli, il cui valore in cabina di regia lo rende difficilmente sostituibile. Restano invece più aperte le valutazioni su Dodò e Moise Kean, entrambi al centro di riflessioni tra rinnovi complicati e rendimento altalenante.
Il rischio, però, è quello di cedere alla tentazione di cambiare troppo. I progetti solidi, sottolinea La Repubblica, nascono dalla conferma dei migliori giocatori, evitando di smantellare quanto di buono esiste già. Anche perché trovare alternative all’altezza sul mercato non è mai scontato.
In quest’ottica, il miglior Kean resta tra i centravanti più forti del campionato e una sua eventuale cessione potrebbe aprire scenari incerti. Più che una rivoluzione totale, dunque, la strada indicata sembra essere quella di un rinnovamento mirato e consapevole, capace di dare continuità senza rinunciare a migliorare
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