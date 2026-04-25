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Corriere dello Sport

Fiorentina-Sassuolo, la carica dei 20.000: sarà un Franchi quasi esaurito

Fiorentina-Sassuolo, la carica dei 20.000: sarà un Franchi quasi esaurito - immagine 1
Saranno oltre 20.000 i tifosi presenti al Franchi per Fiorentina-Sassuolo. Una manifestazione d'amore per una partita che può dire tanto
Redazione VN

Sarà uno stadio quasi sold-out quello che ospiterà Fiorentina-Sassuolo. Come scrive il Corriere dello Sport, sono già 20.000 gli spettatori che hanno confermato la loro presenza sui 22.000 posti disponibili al Franchi. La piazza avverte l'importanza della partita: battere il Sassuolo significherebbe probabilmente chiudere un'annata da dimenticare in fretta.

Grande amore

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Soprattutto dalla Fiesole non mancherà il supporto alla squadra, per arrivare a un obiettivo che poteva sembrare inarrivabile. A fine stagione, si legge, il tifo organizzato si farà poi sentire per evidenziare tutto il disappunto per la stagione disastrosa.

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