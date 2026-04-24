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Fiorentina-Sassuolo, domenica alle 12:30. Dove vederla in tv e streaming

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Fiorentina e Sassuolo si sfidano nella 34esima giornata del campionato di Serie A. Ecco dove vederla in tv e streaming
Redazione VN

Dopo il pareggio del Via del Mare contro il Lecce, la Fiorentina è alla ricerca degli ultimissimi punti che le mancano per la salvezza in una stagione terrificante dal punto di vista dei risultati. I viola saranno di scena al Franchi domenica alle 12:30 contro il Sassuolo nella 34esima giornata del campionato di Serie A 25/26. Ecco dove vederla in tv e streaming:

Dove vedere Fiorentina-Sassuolo

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Domenica 26 aprile, ore 12:30Stadio Franchi, Firenze
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Santi
RadioRadio Bruno

 

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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