Fiorentina e Sassuolo si sfidano nella 34esima giornata del campionato di Serie A. Ecco dove vederla in tv e streaming

Dopo il pareggio del Via del Mare contro il Lecce, la Fiorentina è alla ricerca degli ultimissimi punti che le mancano per la salvezza in una stagione terrificante dal punto di vista dei risultati. I viola saranno di scena al Franchi domenica alle 12:30 contro il Sassuolo nella 34esima giornata del campionato di Serie A 25/26. Ecco dove vederla in tv e streaming: