Dopo il pareggio del Via del Mare contro il Lecce, la Fiorentina è alla ricerca degli ultimissimi punti che le mancano per la salvezza in una stagione terrificante dal punto di vista dei risultati. I viola saranno di scena al Franchi domenica alle 12:30 contro il Sassuolo nella 34esima giornata del campionato di Serie A 25/26. Ecco dove vederla in tv e streaming:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Sassuolo, domenica alle 12:30. Dove vederla in tv e streaming
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Fiorentina-Sassuolo, domenica alle 12:30. Dove vederla in tv e streaming
Fiorentina e Sassuolo si sfidano nella 34esima giornata del campionato di Serie A. Ecco dove vederla in tv e streaming
Dove vedere Fiorentina-Sassuolo—
|Domenica 26 aprile, ore 12:30
|Stadio Franchi, Firenze
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Santi
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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