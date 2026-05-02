Alessandro Dal Canto analizza la stagione della Fiorentina: l'elogio a Vanoli per la salvezza e il giudizio netto sul valore della rosa

Redazione VN 2 maggio 2026 (modifica il 2 maggio 2026 | 10:22)

Ai microfoni di 30° Minuto su Italia7, l’allenatore del Prato ed ex difensore Alessandro Dal Canto ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sul lavoro di Paolo Vanoli e sulle prospettive del club gigliato:

"Vanoli non ha bisogno di consigli da parte mia. Sono felice per Paolo, è un ragazzo con cui mi sono confrontato per una vita intera da calciatore. Abbiamo condiviso un anno in Federazione: lui guidava l’Under 19, io l’Under 17, ma a Coverciano capita spesso di lavorare a stretto contatto con tutti. È una persona perbene e un grande lavoratore, ora si trova in una fase cruciale della carriera. Quest'anno ha compiuto una mezza opera d'arte, specialmente considerando lo stato psicofisico in cui si trovava la Fiorentina al suo arrivo."

Il "mistero" del blackout viola — "Guardandola dall'esterno, al netto del grande lavoro di Vanoli, non saprei spiegare perché una squadra che inizia l'anno con un allenatore di livello come Pioli finisca per fare un percorso del genere. Il calcio non è matematica, a volte i conti semplicemente non tornano. La Fiorentina è una buona squadra, ma non credo avesse le carte in regola per ambire a traguardi molto superiori. Con questo organico, però, avrebbe dovuto raggiungere la salvezza con molta più serenità. Ad oggi, la dimensione della Fiorentina è dall'ottavo posto in giù, non dal settimo in su."

Il futuro della panchina e la piazza esigente — "Se sia giusto cambiare Vanoli? Dipende dai programmi della società. Resto convinto che abbia fatto un ottimo lavoro, e lo sanno sia lui che la proprietà. Firenze è una piazza estremamente esigente, che negli ultimi anni ha criticato Italiano, poi Palladino e infine Pioli. In piazze così gloriose diventa difficile lavorare quando i risultati latitano. Il valore della rosa è da metà classifica, non quello della storia e del passato del club. Spetterà alla dirigenza fare le valutazioni per il prossimo anno, ma Vanoli è consapevole del valore di quanto fatto finora."

Comuzzo? — "Mi sembra un buon difensore, specialmente in un momento storico in cui l'Italia non abbonda di 'difensori veri'. Credo possa solo crescere e affinare ulteriormente tutte le sue già importanti qualità."

Roma-Fiorentina? — "È una sfida aperta a ogni scenario. I giallorossi sono a caccia di un traguardo ambizioso, mentre la Fiorentina scenderà in campo senza pressioni. Spesso, quando una squadra gioca con la mente sgombra, riesce a esprimere un calcio superiore a quello mostrato finora. D’altronde, le partite iniziano tutte sullo 0-0 e vanno giocate."