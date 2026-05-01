Dal Canto: “Quote? Penalizzano la crescita dei ragazzi. In loro vedo meno fame”

Il tecnico del Prato, Alessandro Dal Canto, ha parlato i microfoni di Italia 7 nel programma "30° minuto"

Redazione VN 1 maggio - 21:00

Reduce da un’esperienza amara a Cittadella, Alessandro Dal Canto ha ritrovato slancio alla guida del Prato, oggi in serie positiva e lanciato verso i playoff di Serie D. “Venivo da una stagione deludente, cercavo un progetto con ambizione e solidità… avevo voglia di tornare a fare risultati positivi”, racconta, sottolineando come l’impatto con la nuova realtà sia stato naturale: “Dentro il Prato non mi accorgo di essere in Serie D, il lavoro è sempre lo stesso”.

Dal Canto individua però una criticità nel sistema dilettantistico: “Le quote? È una regola che penalizza la competitività e la crescita dei ragazzi”, mentre sul rapporto con i giocatori sposta il discorso oltre le categorie: “Più che tra dilettanti e professionisti, oggi la differenza è tra generazioni: vedo meno fame, meno voglia di emergere”.

Infine, sull’entusiasmo dell’ambiente, ammette con sincerità: “Non ho mai avuto un grande rapporto con le tifoserie, ma qui è diverso… questo entusiasmo, anche a prescindere dai risultati finali, mi ha colpito e mi fa piacere”.