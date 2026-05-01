Intervenuto ai microfoni di Televomero, Fernando Orsi affronta con cautela il tema caldo del momento, quello legato alla bufera arbitrale, scegliendo un tono misurato ma significativo: “Per adesso altre parti coinvolte, le squadre ad esempio, non ci sono almeno ad oggi, poi vedremo”, lasciando intendere come il quadro possa ancora evolversi nelle prossime settimane.
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Orsi: “In Nazionale chiamerei Grosso. Sarri? A Roma si dice che andrà via”
Il discorso si sposta poi sulla panchina della Nazionale italiana di calcio, con una posizione netta che va controcorrente rispetto ai nomi più gettonati: “Io ho un’idea un po’ diversa: non chiamerei Conte, Allegri o Ranieri”, spiega Orsi, aprendo invece a un cambio di prospettiva: “Meglio un allenatore che sa valorizzare i giovani, come un Grosso, un Italiano o un Palladino”. Una scelta che, nelle sue parole, risponde anche a una logica di rischio: “Mi chiedo se allenatori come Conte o Allegri vogliano esporsi a una quarta mancata qualificazione al Mondiale”.
Infine, uno sguardo al possibile futuro di Maurizio Sarri, oggi alla Lazio. “A Roma ha due anni di contratto, ma non è un buon momento con la società”, racconta Orsi, accennando a tensioni interne emerse nei mesi scorsi. E se da un lato la tradizione del club non è quella di esonerare tecnici con contratti lunghi, dall’altro la sensazione resta chiara: “La maggioranza dice che andrà via”.
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