Orsi: “In Nazionale chiamerei Grosso. Sarri? A Roma si dice che andrà via”

Infine, uno sguardo al possibile futuro di Maurizio Sarri, oggi alla Lazio. “A Roma ha due anni di contratto, ma non è un buon momento con la società”, racconta Orsi, accennando a tensioni interne emerse nei mesi scorsi. E se da un lato la tradizione del club non è quella di esonerare tecnici con contratti lunghi, dall’altro la sensazione resta chiara: “La maggioranza dice che andrà via”.