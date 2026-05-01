Il giornalista Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della situazione legata allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Queste le sue considerazioni in merito ai lavori:
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Sabatini sul Franchi: “La Fiesole sembra una casa lasciata a metà. Una vergogna”
Le parole del giornalista, Sandro Sabatini, in merito alla situazione sui lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi
Al Franchi si sta giocando con le gru, che vogliamo dire? Guardiamo la Fiesole, il cuore del tifo. Sembra una di quelle case rimaste a metà perché il costruttore ha finito i soldi e aspetta che qualcuno le compri per poter riprendere i lavori. Questo è quello che sta succedendo. Non so con chi prendermela: il sindaco, la regione, non saprei proprio. Quello che sta accadendo a Firenze è solo una vergogna.
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