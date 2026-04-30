L'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando, in viola dal 1990 al 1994 e dal 1995 al 1997, è intervenuto come ospite a "Maracanà" su Tmw Radio per commentare anche l'eventuale scelta di Fabio Grosso come nuovo allenatore gigliato:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Grosso a Firenze? L’ex viola Orlando è scettico: “Vediamo che squadra costruiscono”
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Grosso a Firenze? L’ex viola Orlando è scettico: “Vediamo che squadra costruiscono”
La Fiorentina in vista della prossima stagione sembrerebbe aver scelto l'attuale tecnico del Sassuolo come suo nuovo allenatore
Nel caso in cui arrivi lui, mi auguro che tutti lo sostengano, perché a Firenze se sbagli la prima partita diventa tutto più complicato. Poi bisognerà capire cosa gli verrà proposto e quale squadra ha in mente di costruire Paratici. Al Sassuolo ad esempio Carnevali gli aveva dato la squadra perfetta per le sue idee.
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