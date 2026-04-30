De Santis: “Infantino? Burdisso si sbagliava. Moreno vuole restare in Spagna”

De Santis fa il punto sugli argentini della Fiorentina: i dubbi su Infantino, il rientro di Valentini e la verità su Beltran e il River

Redazione VN 30 aprile 2026 (modifica il 30 aprile 2026 | 20:22)

L'esperto di mercato e agente FIFA, Lorenzo De Santis, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sulla "colonia argentina" della Fiorentina. Dal rebus Infantino al futuro dei difensori, fino alle novità che arrivano da Buenos Aires su Beltran e l'ex viola Simeone.

Uno dei più grandi punti interrogativi degli ultimi anni riguarda Gino Infantino. De Santis spiega così il divario tra le aspettative e la realtà: "Ho sempre avuto qualche perplessità su di lui. Burdisso aveva una valutazione del giocatore molto diversa rispetto a quella che è poi emersa in Italia. Al Rosario Central era capitano, ma pesava molto il fatto di essere il calciatore con più presenze in Primera División nonostante la giovane età. Il mio dubbio è sempre stato legato al ruolo: possiede buone qualità generali, fa 'benino' tante cose, ma non eccelle in nessun aspetto specifico. In Italia questo limite è venuto fuori".

Difesa: il ritorno di Valentini e il futuro di Moreno — Spostando l'attenzione sulla retroguardia, De Santis analizza il momento di Nicolas Valentini, reduce da un'annata complicata in prestito: "Lo scorso anno a Verona aveva fatto bene, contribuendo alla salvezza insieme a Ghilardi e Coppola. Quest'anno, invece, complice un rendimento inferiore e la retrocessione degli scaligeri, farà ritorno alla Fiorentina. Su Moreno, invece, la situazione sembra chiara: ho parlato con il suo agente e la volontà del ragazzo sarebbe quella di restare in Spagna".

Beltran e Simeone — Infine, un commento sul momento di Lucas Beltran e sul feeling, ormai sbiadito, con la sua ex squadra: "In Argentina oggi si parla poco di Beltran. Se un anno fa era il grande sogno dei tifosi del River Plate, oggi il clima è cambiato. Adesso i tifosi biancorossi sembrano avere un solo desiderio per l'attacco: riportare a Buenos Aires Giovanni Simeone".