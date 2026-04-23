CorSport: “Fiorentina, deciso il futuro di Infantino. E arrivano soldi dal Monza”

Qualche calciatore saluterà definitivamente la Fiorentina se si verificheranno determinate circostanze. In particolare Gino Infantino e Lorenzo Lucchesi.

Il primo è stato mandato in prestito all’Argentinos Junior, che dovrà riscattarlo obbligatoriamente, a una cifra simbolica, in caso di salvezza. Quel che è certo è che non si saprà niente fino alla fine del 2026, visto che il campionato argentino si sviluppa nell’arco dell’anno solare. Tutto rimandato a dicembre.