Qualche calciatore saluterà definitivamente la Fiorentina se si verificheranno determinate circostanze. In particolare Gino Infantino e Lorenzo Lucchesi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Fiorentina, deciso il futuro di Infantino. E arrivano soldi dal Monza”
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, deciso il futuro di Infantino. E arrivano soldi dal Monza”
Gli obblighi di riscatto in casa Fiorentina
Il primo è stato mandato in prestito all’Argentinos Junior, che dovrà riscattarlo obbligatoriamente, a una cifra simbolica, in caso di salvezza. Quel che è certo è che non si saprà niente fino alla fine del 2026, visto che il campionato argentino si sviluppa nell’arco dell’anno solare. Tutto rimandato a dicembre.
Nel frattempo il classe 2003 ha totalizzato appena 3 presenze in Sudamerica. L’obbligo condizionato di Lucchesi al Monza è, invece, fissato a 0,25 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA