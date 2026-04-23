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Repubblica: “Inchiesta escort, spunta il nome di un giocatore della Fiorentina”

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Spuntano nuovi nomi in merito all'inchiesta sullo sfruttamento della prostituzione nei confronti di alcune escort milanesi
Redazione VN

Figurano 64 nomi di giocatori di ogni club, molti di Serie A, nel decreto di perquisizione dei pm che indagano su “Ma.De”, l’agenzia delle escort che organizzava serate e servizi extra nei locali più esclusivi della città. Nell'elenco di parole chiave ci sono Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, Calafiori, azzurro che milita nell’Arsenal, l’attaccante del Milan Leao e quello della Juventus Vlahovic.

Secondo quanto riporta l'edizione de La Repubblica di Milano, verranno fatti approfondimenti su giocatori di Lazio (Cancellieri e Nuno Tavares), Torino (Casadei), Empoli (Degli Innocenti), Udinese (Ehizibue e Okoye), Monza (Mota Carvalho), Sassuolo (Mulattieri e Pinamonti), Fiorentina (Ndour).

I giocatori non sono indagati né lo saranno: l’acquisto di prestazioni sessuali non è reato, a differenza dello sfruttamento della prostituzione, reato contestato ai capi dell’agenzia, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi. Né al momento si può definire con certezza il ruolo degli sportivi nelle serate. Sono finiti nelle carte perché citati nelle intercettazioni e l’analisi dei cellulari mira a capire il loro eventuale coinvolgimento.

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