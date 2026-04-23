È ormai diversi mesi che Firenze aspetta, eppure del vero Albert Gudmundsson ancora non c'è traccia. In una stagione in cui non ha funzionato quasi niente, la piazza attendeva un suo salto di qualità dato il talento. I suoi numeri, per la verità, non sono neppure così terribili: 41 presenze totali, 10 reti (di cui 5 su rigore) e 6 assist. All'islandese, però, è mancata la continuità e la capacità di essere determinante nei momenti decisivi dell’anno.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica su Gud: “Ecco cosa gli è mancato. La posizione del club sul rinnovo”
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Repubblica su Gud: “Ecco cosa gli è mancato. La posizione del club sul rinnovo”
Nessuna traccia del Gudmunsson visto al Genoa, Firenze deve attendere ancora
Del giocatore visto al Genoa nemmeno l'ombra, ma è difficile capire il perché. Nemmeno il cambio di panchina ha portato ad una crescita di Gudmundsson, complice forse anche un modulo tattico che non ne esalta appieno le caratteristiche. Oggi la sua conferma non è scontata e la dirigenza sta attuando riflessioni sul suo futuro.
La Fiorentina non può permettersi di mantenere in rosa un capitale che continua a svalutarsi, per questo la sua permanenza dipenderà dal tecnico che si siederà in panchina. La società al momento non esclude nulla e si siederà ad ascoltare qualora dovessero arrivare delle richieste per lui. Lo scrive La Repubblica.
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