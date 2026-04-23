Repubblica su Gud: “Ecco cosa gli è mancato. La posizione del club sul rinnovo”

È ormai diversi mesi che Firenze aspetta, eppure del vero Albert Gudmundsson ancora non c'è traccia. In una stagione in cui non ha funzionato quasi niente, la piazza attendeva un suo salto di qualità dato il talento. I suoi numeri, per la verità, non sono neppure così terribili: 41 presenze totali, 10 reti (di cui 5 su rigore) e 6 assist. All'islandese, però, è mancata la continuità e la capacità di essere determinante nei momenti decisivi dell’anno.