In questi giorni Robin Gosens ha svolto degli accertamenti utili a capire l'entità dell'infortunio ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto a fermarsi dopo dieci minuti dall'inizio del match con il Lecce. Le sue condizioni preoccupano e la sensazione è che il tedesco salterà almeno la gara di domenica contro il Sassuolo.
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Infortunati, La Nazione: “Preoccupazione per Gosens, Piccoli stringe i denti”
Tanti gli infortunati in casa Fiorentina, Paolo Vanoli è costretto a cambiare per la sfida contro il Sassuolo
Paolo Vanoli sembra orientato ad alcuni cambiamenti. Kean, Parisi e Fortini saranno quasi certamente indisponibili, mentre Balbo scalpita per un posto da titolare. Con la squalifica di Pongracic salgono le quotazioni di Rugani che dovrebbe agire in coppia con Ranieri. A centrocampo non è da escludere un ritorno di Brescianini, mentre Harrison potrebbe lasciare spazio a Solomon.
Piccoli, considerando le numerose partite giocate, non è nelle migliori condizioni ma dovrebbe stringere i denti ed essere della partita, nella speranza di ritrovare quel gol che manca dal 19 marzo. Lo scrive La Nazione.
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