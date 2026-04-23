Infortunati, La Nazione: “Preoccupazione per Gosens, Piccoli stringe i denti”

In questi giorni Robin Gosens ha svolto degli accertamenti utili a capire l'entità dell'infortunio ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto a fermarsi dopo dieci minuti dall'inizio del match con il Lecce. Le sue condizioni preoccupano e la sensazione è che il tedesco salterà almeno la gara di domenica contro il Sassuolo.