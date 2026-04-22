L’opinione: “Piccoli non può essere la punta titolare. E adesso 3 innesti”

Il tecnico Vanni Sartini, attuale allenatore degli HFX Wanderers FC nel campionato canadese, è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Vanoli.

Redazione VN 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 20:03)

Il tecnico Vanni Sartini, attuale allenatore degli HFX Wanderers FC nel campionato canadese, è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Vanoli. Le sue parole.

"La Fiorentina nel girone di ritorno sarebbe quinta o sesta. Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, ed un grande cambio c'è stato anche con il rinnovamento dell'area sportiva con l'arrivo di Paratici. Quando è arrivato, si è immediatamente capito chi avrebbe comandato. Paratici è una figura di riferimento ed un grande cambio di marcia della società".

Sul cambio di gioco dei viola — "Da gennaio in poi la Fiorentina ha cambiato totalmente modo di giocare. Era stata progettata come squadra di gran possesso palla, ma dopo il disastro della prima parte del campionato, dopo il mercato di gennaio, si è deciso di cambiare decisamente l'idea della squadra, la quale è stata improntata sul 4-3-3, con esterni e centrocampisti che attaccassero gli spazi. Un gioco più dispendioso ma anche più efficace".

Sulla rosa viola, sull'allenatore, su Piccoli e su Gudmundsson — "Adesso ci devono essere altri cambiamenti. Qualche ritocco della rosa ci sarà sicuramente e, secondo me, cambierà anche l'allenatore. Piccoli? È un buon giocatore, libera spazi e fa buoni movimenti. Non è un giocatore però da 20 gol a stagione, e nemmeno un calciatore che può giocare da solo lì davanti. Anche a Cagliari, comunque, aveva avuto tante occasioni da gol, ma aveva realizzato poco. Credo che, se i viola vogliono alzare il livello, non potrà essere lui il centravanti titolare. Gudmundsson? Non vorrei aspettarlo ulteriormente. Mi sento di dire che mi piacerebbe vedere il prossimo anno un investimento serio per una prima punta, un giocatore nella posizione di Gudmundsson, ed un difensore".