Bucchioni: “Tenere Vanoli significa non voler crescere. E per Ferrari spero una cosa”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto oggi su Radio Bruno per dare un suo parere sulla Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco il suo pensiero.

Redazione VN 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 18:56)

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto oggi su Radio Bruno per dare un suo parere sulla Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco il suo pensiero.

"C'è un progetto calcistico diverso da quando è arrivato Paratici. Avevamo sempre detto che prima non c'era un vero e proprio progetto (vedi i vari cambi di allenatori con idee diverse), adesso con l'arrivo di un uomo di calcio, appunto, come Paratici, però, un progetto c'è. Si dovrà sviluppare tutto in quest'ottica, ovvero secondo la visione di Paratici".

Sullo staff medico e l'organizzazione della società — "Lo staff medico? I dubbi li aveva già manifestati Palladino, qualche problema c'era già prima evidentemente. Sicuramente, adesso l'importante è che si trovi un giusto equilibrio nel lavoro dei vari settori della società, e questo Paratici può stabilirlo".

Su Vanoli e su Sarri — "Vanoli? Tenerlo significherebbe una scelta non di crescita. Non una decisione che ci si aspetta da Paratici, arrivato per dare nuova ambizione ai viola. Sarri? Se la Fiorentina ci avesse fatto sapere informalmente che non è di suo interesse, avremmo lasciato perdere".

Su Ferrari e sulla società — "Le cose che non hanno funzionato negli ultimi anni, derivano in parte da Ferrari. Il "non comunicare" con il quale ha comunicato negli scorsi mesi ed anni la Fiorentina, sicuramente non ha funzionato. Bisogna comunicare con trasparenza. La società, poi, non ha avuto riconoscimento dei ruoli secondo me negli ultimi anni, né con i tifosi né con la stampa. Tutto ciò, ha contribuito a creare un certo clima. Quel che mi interessa, comunque, è che a questo punto Ferrari non intervenga nell'area sportiva di Paratici. Ad ognuno la sua area".

Sul calciomercato dei gigliati — "Se si cambierà l'allenatore, non sarà un problema per Paratici cambiare tanti giocatori. L'importante sarà andare ad allinearsi con l'allenatore. Non mi preoccupa comunque l'operato sul mercato di Paratici: è il numero uno in quel settore".