Brovarone: “Ci vuole una rifondazione viola. E Paratici può farla”

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

Redazione VN 22 aprile - 18:32

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

"Il discorso della salvezza per me è archiviato, non mi aspetto quindi che la Fiorentina vado in campo con prestazioni straripanti, anche se bisogna stare attenti fino alla matematica certezza. Il Lecce si è dimostrata poca roba comunque, non ho visto individualismi o talenti particolari. Dal match coi salentini non ho tratto quindi spunti per il miglioramento della Fiorentina".

Sul cambiamento dei viola — "Il tema fondamentale oggi è la fluidità della società ed il fare ciascuno il proprio lavoro. Paratici deve essere davvero alla guida del settore sportivo e rendere fluido il processo di rifondazione dei gigliati. E per rifondazione intendo non solo quella della squadra, ma anche quella del marketing, dello staff medico, ed altre aree ancora. Nel frattempo, a Ferrari e Goretti, comunque, va il merito di aver convinto Paratici a venire alla Fiorentina".

Sul futuro allenatore gigliato — "Sarri? Non so se verrà. Sicuramente, mettendomi nei panni di Paratici, sarà già operativo su questo fronte. Difficile supporre in questo momento chi sarà il prossimo allenatore viola. In questi anni, comunque, ha ricevuto molte critiche la società, ma Paratici ora ha tutte le carte in tavola e tutte le possibilità per aggiustare l'area sportiva viola, anche quella relativa alla panchina. Vanoli? Se ho capito qualcosa di Paratici, c'è la volontà di crescita della società. Non può in questo senso, secondo me, rientrarci Vanoli".