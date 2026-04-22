Pruzzo critico su Gudmundsson: “Il talento è rimasto in Liguria”

Non ho notizie certe, ma se esistesse un sosia calcistico di Fabregas, farei di tutto per prenderlo. Serve un profilo che offra certezze, capace di pianificare l’annata e, soprattutto, di elevare il tasso tecnico della squadra e dei singoli giocatori. Kean? La questione non riguarda solo lui: in teoria tutti sono cedibili, ma la vera sfida è trovare dei sostituti all'altezza. È evidente che l'organico attuale necessiti di un salto di qualità. Gudmundsson? Il vero talento è rimasto bloccato in Liguria, quello che abbiamo visto a Firenze sembra un lontano parente dell'originale. Piccoli? Bisogna dargli atto del grande spirito di sacrificio, ma non è necessariamente un elogio. Quando di un giocatore si sottolinea solo la grinta, significa che mancano le doti tecniche necessarie. Non credo che il futuro della Fiorentina possa essere costruito intorno a lui