Stefano Cecchi, giornalista di tifo viola, ha parlato del futuro di Paolo Vanoli a Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi difende Vanoli: “Firenze ingenerosa, ha fatto una piccola impresa”
news viola
Cecchi difende Vanoli: “Firenze ingenerosa, ha fatto una piccola impresa”
"Tutta l'Italia ci dava per retrocessi. Gli voglio far un applauso. Firenze è un po' ingenerosa con Vanoli, ha evitato una retrocessione scontata"
Io sono dell'idea che a Vanoli bisogna dirle grazie. Ma non lo terrei. Siccome l'80% voterebbe contro, non si può iniziare così. Vanoli ha fatto una piccola impresa, prendendo una squadra che non esisteva. Tutta l'Italia ci dava per retrocessi. Gli voglio far un applauso. Firenze è un po' ingenerosa con Vanoli, ha evitato una retrocessione scontata. Anche me non convince trattenerlo. Piccoli? Non è scarso come sembra. E poi, che fine ha fatto Kean? Dov'è? Per me è un grande centravanti. Io so che sei infortunato ma perché non vai a Londra con la squadra?
© RIPRODUZIONE RISERVATA