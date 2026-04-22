David Guetta esprime la sua opinione su Paolo Vanoli. Ecco le parole del direttore del Pentasport a Radio Bruno:
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Guetta: “Vanoli non può rimanere, ci ha messo 2 mesi a capire qualcosa”
"La Fiorentina non può giocare così male. Nessuno discute che abbia fatto il suo, ma ha commesso diversi errori"
Il contratto di Vanoli scade il 30 giugno. Mi dispiace, ma ci ha messo 2 mesi per capirci qualche cosa della Fiorentina. E ha commesso diversi errori. La sua è una valutazione di chi prende 6 a scuola, ma con una sua permanenza ci si adagia alla mediocrità. La Fiorentina non può giocare così male. Nessuno discute che abbia fatto il suo, ma ha commesso diversi errori. Giovani? Possono giocare, non possono fare peggio di Piccoli. Però Vanoli vuole fare più punti e non gli interessa far esordire i ragazzi giovani.
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