Gianmatteo Mareggini è intervenuto a Radio Bruno dove ha detto la sua sulla Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Mareggini bacchetta Comuzzo: “Gli farei fare poche vacanze, deve lavorare”
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Mareggini bacchetta Comuzzo: “Gli farei fare poche vacanze, deve lavorare”
Gianmatteo Mareggini dice la sua su Comuzzo, che dovrebbe concentrarsi a lavorare sulle palle alte quest'estate
I giovani vanno fatti giocare. Oggi la Fiorentina è più tranquilla ma manca la matematica. Per altre 2 partite valuterei l'idea di restare compatti e portare la barca in porto. Fazzini? Mi piace tanto, penso che debba ancora dimostrare il suo valore. Comuzzo è quello che ha sofferto più di tutti. Ha delle lacune evidentissime. Gli darei poche vacanze e lo farei lavorare sulle palle alte. Martinelli? Satre fermo 2 anni in prima squadra è inutile. Giusto andare a giocare e imparare a convivere con le responsabilità. Quello che mi viene da dire è di non mettere in dubbio De Gea, che è un grandissimo portiere.
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