Ubaldo Scanagatta è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport su Radio Bruno parlando così:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Vanoli un Allegri dei poveri. Bisogna farsi una domanda”
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Scanagatta: “Vanoli un Allegri dei poveri. Bisogna farsi una domanda”
Il giornalista Ubaldo Scanagatta parla di Paolo Vanoli e del suo lavoro fatto alla Fiorentina quest'anno calcistico
Vanoli mi pare un Allegri dei poveri. Uno che non si fa problemi a rinunciare a giocare pur di portare a casa dei risultati. Ha umilmente fatto ciò che gli era stato chiesto. Il punto è: vogliamo continuare così? O garantirsi un budget per costruire qualcosa di nuovo? Io vorrei avere un'idea di che budget pensa di poter utilizzare. Senza questo crediamo di essere in una dimensione, e invece siamo in un'altra
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