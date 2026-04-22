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Scanagatta: “Vanoli un Allegri dei poveri. Bisogna farsi una domanda”

Il giornalista Ubaldo Scanagatta parla di Paolo Vanoli e del suo lavoro fatto alla Fiorentina quest'anno calcistico
Redazione VN

Ubaldo Scanagatta è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport su Radio Bruno parlando così:

Vanoli mi pare un Allegri dei poveri. Uno che non si fa problemi a rinunciare a giocare pur di portare a casa dei risultati. Ha umilmente fatto ciò che gli era stato chiesto. Il punto è: vogliamo continuare così? O garantirsi un budget per costruire qualcosa di nuovo? Io vorrei avere un'idea di che budget pensa di poter utilizzare. Senza questo crediamo di essere in una dimensione, e invece siamo in un'altra

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