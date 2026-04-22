Massimo Sandrelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dicendo la sua sul momento della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Fiorentina squadra scombinata. Non ha un leader”
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Sandrelli: “Fiorentina squadra scombinata. Non ha un leader”
Il giornalista Massimo Sandrelli parla del momento della Fiorentina non risparmiando critiche alla squadra viola
La squadra si è dissolta nel secondo tempo a Lecce come neve al sole. Evidentemente questa squadra non ha un leader e non sa come si gestisce una partita. Le indicazioni forse vengono recepite solo in parte, non saprei. La squadra è scombinata. Serve immaginare, oggi, un progetto diverso. La proprietà oggi deve decidere che cosa fare della Fiorentina. Da questa base si decide che cosa serve per poter raggiungere l'obiettivo. L'allenatore deve mettere insieme il gruppo o gestirlo, ma la differenza la fanno i giocatori.
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