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Gosens strizza l’occhio a un club tedesco: “Società molto attraente”

Gosens strizza l’occhio a un club tedesco: “Società molto attraente” - immagine 1
Avventura a Firenze ai titoli di coda?
Redazione VN

Robin Gosens è uscito anzitempo nella sfida contro il Lecce per infortunio. Non una stagione entusiasmante per il calciatore tedesco che ha dovuto affrontare diversi problemi fisici.

Non a caso, a fine stagione, bisognerà capire cosa vorrà fare Fabio Paratici con l'ex Atalanta. Intanto, Gosens stesso ha strizzato l'occhiolino a un club tedesco, il Colonia. Ecco le sue parole al podcast Copa TS:

Il Colonia? Dal punto di vista di un calciatore è una società molto interessante. Ha diversi aspetti positivi. Quali? Una città straordinaria, oltre a una tifoseria calorosa e uno stadio importante

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