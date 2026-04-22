Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno del Pentasport. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani: “Vanoli? Fategli 2 anni di contratto! Piccoli non ha voglia di migliorare”
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Graziani: “Vanoli? Fategli 2 anni di contratto! Piccoli non ha voglia di migliorare”
Graziani attacca Roberto Piccoli
O io non ci capisco nulla o non siamo stati fortunati. Quest'anno, sopratutto in attacco, pensavo di poter fare molto di più. Attenzione alla rivoluzione, quando cambi 15 elementi è molto pericoloso. Piccoli? Gioca senza cattiveria. Un flop totale. Non ha fame, si accontenta di quello che ha. Io portavo a casa la terra del campo. Non ha voglia di migliorarsi. Anche con Pioli, eravamo tutti contenti che fosse tornato Stefano. In Arabia perdono l'entusiasmo e gli stimoli, qua è una realtà molto diversa. Il gioco? A Verona abbiamo vinto, ma ci siamo nascosti. A Lecce nel secondo tempo ti sei accontentato del risultato. Nella seconda parte hai giocato per non vincere e questo dà fastidio. Vanoli? Non ci si deve accontentare. Ci dobbiamo affidare a Paratici, se lo consideri bravo e ci credi fagli 2 anni di contratto. Magari è l'allenatore giusto, non va cacciato alle prime difficoltà.
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