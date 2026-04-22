Antonio Di Gennaro ha espresso un suo sogno per la panchina della Fiorentina. L'ex giocatore viola ha parlato così ai microfoni di Lady Radio:
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Il fioretto di Di Gennaro: “Se arriva Mourinho faccio l’abbonamento in tribuna”
Mourinho è un nome spendibile per la panchina viola?
La squadra non mi pare affatto carente sul piano tecnico, ma se si vogliono centrare obiettivi più alti è necessario modificare qualcosa. Per quanto riguarda l’allenatore, stanno emergendo nomi inattesi: se dovesse arrivare José Mourinho, farei subito l’abbonamento in tribuna. Sta lavorando bene al Benfica e con la Roma ha raggiunto traguardi rilevanti. Portarlo a Firenze sarebbe davvero un grande colpo.
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