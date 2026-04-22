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Il fioretto di Di Gennaro: “Se arriva Mourinho faccio l’abbonamento in tribuna”

Il fioretto di Di Gennaro: “Se arriva Mourinho faccio l’abbonamento in tribuna” - immagine 1
Mourinho è un nome spendibile per la panchina viola?
Redazione VN

Antonio Di Gennaro ha espresso un suo sogno per la panchina della Fiorentina. L'ex giocatore viola ha parlato così ai microfoni di Lady Radio:

La squadra non mi pare affatto carente sul piano tecnico, ma se si vogliono centrare obiettivi più alti è necessario modificare qualcosa. Per quanto riguarda l’allenatore, stanno emergendo nomi inattesi: se dovesse arrivare José Mourinho, farei subito l’abbonamento in tribuna. Sta lavorando bene al Benfica e con la Roma ha raggiunto traguardi rilevanti. Portarlo a Firenze sarebbe davvero un grande colpo.

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