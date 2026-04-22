Fabio Paratici sarebbe alla ricerca di un nuovo allenatore. La permanenza di Paolo Vanoli infatti sembra davvero complicata, con Fabio Grosso come primo nome per la panchina viola.
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Fiorentina, Sarri ed i contatti con Fabio Paratici. Arriva la smentita viola
Sarri nome forte per la panchina viola?
L'attuale tecnico del Sassuolo però non è l'unico nome sondato dal ds viola. Secondo quanto riportato da TMW infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra Maurizio Sarri e l'ex Juventus.
Secondo il sito, il tecnico della Lazio potrebbe lasciare Roma a fine stagione e Firenze potrebbe essere la piazza ideale per lui. Certo, i rapporto con Paratici non sono idilliaci e questo sarà sicuramente un tema da affrontare in caso in cui l'ex Chelsea scegliesse di arrivare al Franchi.
In merito a queste voci, comunque, secondo quanto appreso da Violanews, non ci sarebbe riscontro reale, con la stessa Fiorentina che rende nota la non veridicità della voce.
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