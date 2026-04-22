Fiorentina, Sarri ed i contatti con Fabio Paratici. Arriva la smentita viola

L'attuale tecnico del Sassuolo però non è l'unico nome sondato dal ds viola. Secondo quanto riportato da TMW infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra Maurizio Sarri e l'ex Juventus.

Secondo il sito, il tecnico della Lazio potrebbe lasciare Roma a fine stagione e Firenze potrebbe essere la piazza ideale per lui. Certo, i rapporto con Paratici non sono idilliaci e questo sarà sicuramente un tema da affrontare in caso in cui l'ex Chelsea scegliesse di arrivare al Franchi.