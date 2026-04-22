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Fiorentina, Sarri ed i contatti con Fabio Paratici. Arriva la smentita viola

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Sarri nome forte per la panchina viola?
Redazione VN

Fabio Paratici sarebbe alla ricerca di un nuovo allenatore. La permanenza di Paolo Vanoli infatti sembra davvero complicata, con Fabio Grosso come primo nome per la panchina viola.

L'attuale tecnico del Sassuolo però non è l'unico nome sondato dal ds viola. Secondo quanto riportato da TMW infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra Maurizio Sarri e l'ex Juventus.

Secondo il sito, il tecnico della Lazio potrebbe lasciare Roma a fine stagione e Firenze potrebbe essere la piazza ideale per lui. Certo, i rapporto con Paratici non sono idilliaci e questo sarà sicuramente un tema da affrontare in caso in cui l'ex Chelsea scegliesse di arrivare al Franchi.

In merito a queste voci, comunque, secondo quanto appreso da Violanews, non ci sarebbe riscontro reale, con la stessa Fiorentina che rende nota la non veridicità della voce.

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